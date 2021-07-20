Юрій Бойко назвав спосіб, як зупинити загострення на фронті [ Редактировать ]
Зупинити загострення на фронті може зустріч лідерів Нормандської четвірки - України, Німеччини, Франції та Росії. Так вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы все выступаем за то, чтобы эта встреча произошла. Мы считаем, что это единственный механизм после того, как Минск практически остановился из-за болтовни, которую там развели. Это единственный механизм, который позволит идти вперед по мирному плану. Для этого должна быть политическая воля нашего руководства и осознавание того, что без компромисса такой сложный конфликт не решить. Должны быть переговоры.
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