В связи со сложными погодными условиями в Украине возникли задержки в движении поездов. Время опоздания некоторых составов по состоянию на 10:00 составляет от получаса до трех часов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Задерживаются в пути следующие рейсы:

№137 Лисичанск - Хмельницкий задерживается на 2 часа 40 минут;

№15 Харьков - Рахов - на 2 часа;

№126 Киев - Константиновка - на 2 час 45 минут;

№188 Ковель - Николаев - на 1 час;

№232 Геническ - Ивано-Франковск - на 1 час;

№87 Новоалексеевка - Ковель - на 1 час 10 минут;

№282 Хмельницкий - Геническ - на 2 часа;

№19 Киев - Попасная - на 30 минут;

№6722 Ромодан - Полтава - на 36 минут;

№6724 Ромодан - Полтава - на 30 минут.

Напомним, что в среду, 21 июля, дожди будут поливать всю Украину, а температура воздуха на большей части страны значительно снизилась.