Из-за непогоды массово опаздывают поезда: "Укрзализныця" составила список [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
В связи со сложными погодными условиями в Украине возникли задержки в движении поездов. Время опоздания некоторых составов по состоянию на 10:00 составляет от получаса до трех часов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Задерживаются в пути следующие рейсы:
- №137 Лисичанск - Хмельницкий задерживается на 2 часа 40 минут;
- №15 Харьков - Рахов - на 2 часа;
- №126 Киев - Константиновка - на 2 час 45 минут;
- №188 Ковель - Николаев - на 1 час;
- №232 Геническ - Ивано-Франковск - на 1 час;
- №87 Новоалексеевка - Ковель - на 1 час 10 минут;
- №282 Хмельницкий - Геническ - на 2 часа;
- №19 Киев - Попасная - на 30 минут;
- №6722 Ромодан - Полтава - на 36 минут;
- №6724 Ромодан - Полтава - на 30 минут.
Напомним, что в среду, 21 июля, дожди будут поливать всю Украину, а температура воздуха на большей части страны значительно снизилась.
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