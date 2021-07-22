Серія замінувань у Дніпрі. Другий день поспіль у місті знаходять вибухівку. Спочатку рвонуло на центральному проспекті - вибуховий пристрій там напередодні заклали у водостічній трубі. А надвечір підозрілий згорток, схожий на бомбу - у кущах знайшла малеча поблизу дитмайданчика. Хто хоче залякати місто? І навіщо? Олена Мендалюк розбиралася

Спальний район Дніпра. Саме у цьому дворі знайшли небезпечний пристрій. Поруч дві багатоповерхівки, дитячий майданчик і всього у кількох метрах від нього місцева малеча і надибала підозрілий згорток.

Вот тут вот было положено. С друзьями видели что-то красное, распереживались. Вот тут камень и там была бомба. Было похожа на батарейки, которые перемотаны скотчем и там цифры какие-то были.

Діти покликали дорослих. А ті вже викликали поліцію та рятувальників.

Тетяна, жителька Дніпра:

Там дети очень часто бегают, а если б оно там взорвалось. Да вы что даже взрослые не то чтобы паника, ну все было в недоумении. Это правда или нет… Ну, все думали, что подбросили.

Небезпечний пристрій знешкодили. Рештки відправили на експертизу.

Аліна Стадник, старший інспектор відділу моніторингу Дніпровського відділу поліції:

За даними експертизи знайдений предмет виявився муляжем. Зараз вирішується питання про кваліфікацію даної події.

Не муляжем виявився пристрій закладений у водостічній трубі - в іншому районі Дніпра. Напередодні той здетонував на центральному проспекті міста. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.