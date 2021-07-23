Зовнішня розвідка України отримала нового голову [ Редактировать ]
Кадрова ротація в Службі зовнішньої розвідки. Новим головою відомства став Олександр Литвиненко. До цього він очолював Національний інститут стратегічних досліджень.
Відповідний указ підписав президент. Іншим указом він звільнив з цієї посади Валерія Кондратюка. Причини не вказав.
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