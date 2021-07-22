В четверг, 22 июля, на северо-востоке Турции в провинциях Ризе и Артвин начались наводнения. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе.

В пострадавших районах идут поисково-спасательные работы.

Читайте также Турцию могут закрыть для российских туристов

Туда прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу - он говорит, что на данный момент информации о жертвах нет, известно, что два человека пострадали.

Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены.

Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.