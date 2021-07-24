На Землю обрушится самая опасная магнитная буря [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
До конца лета 2021 года на Землю обрушится магнитная буря, которая окажет значительное воздействие на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.
Сложный день, а особенно вечер ждет пожилых, метеозависимых людей, а также тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем
Новый геомагнитный шторм прогнозируют на 10 августа. Магнитная буря будет мощной и окажет воздействие на самочувствие не только на людей из группы риска, но и на молодых и здоровых. Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов.
Бояться магнитных бурь не стоит, к ним необходимо правильно подготовиться, тогда если их воздействие и будет ощущаться, то совсем не значительно. Откажитесь за неделю до и после магнитной бури от употребления жареного, мучного и жирного, исключите из рациона алкоголь, кофеин и сладости. Налегайте на натуральную и простую еду: овощи, фрукты, каши, супы. Пейте достаточно воды и травяных чаев.
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, ночной отдых должен длиться не менее семи часов. Каждый вечер перед сном принимайте контрастный душ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Магнитные бури в сочетании с погодными условиями этим летом способны принести немало неприятностей
Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие часы
Магнитные бури в июле будут не слишком мощными, но нас ждет две серии ударов в первой половине месяца
Ціла алея в середмісті перетворюється на вернісаж: просто на стовбурах з'являються пейзажі, портрети або казкові герої
Хоча Україна давно позбулася свого ядерного статусу, все ж залишається флагманом у боротьбі з радіоактивною загрозою