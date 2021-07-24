До конца лета 2021 года на Землю обрушится магнитная буря, которая окажет значительное воздействие на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

Сложный день, а особенно вечер ждет пожилых, метеозависимых людей, а также тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем

Новый геомагнитный шторм прогнозируют на 10 августа. Магнитная буря будет мощной и окажет воздействие на самочувствие не только на людей из группы риска, но и на молодых и здоровых. Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов.



Бояться магнитных бурь не стоит, к ним необходимо правильно подготовиться, тогда если их воздействие и будет ощущаться, то совсем не значительно. Откажитесь за неделю до и после магнитной бури от употребления жареного, мучного и жирного, исключите из рациона алкоголь, кофеин и сладости. Налегайте на натуральную и простую еду: овощи, фрукты, каши, супы. Пейте достаточно воды и травяных чаев.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, ночной отдых должен длиться не менее семи часов. Каждый вечер перед сном принимайте контрастный душ.

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