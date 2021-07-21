Фото: за сутки в Украине утонули 20 человек / brd24.com

За минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев. Среди погибших двое детей. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

В частности, 20 июля около 17 часов Кривом Роге на реке Саксагань, местные жителя обнаружили, вытащили воды и передали на судмедэкспертизу тело утонувшей девочки 2014 года рождения.

В Черниговской области 20 июля в 05:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что рыбаком в реке Десна около села Авдеевка Куликовской территориальной общины Черниговского района обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2011 года рождения, которая утонула 18 июля.

Всего с начала года на водоемах страны погибло 836 человек.

Ранее мы писали, что на Киевском водохранилище вблизи села Лебедевка Вышгородского района утонули двое детей и взрослый мужчина. Трагедия произошла около 17:30, спасателям сообщили, что во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 36-летний отец и двое детей 2011 и 2017 рождения.

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