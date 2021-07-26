Поранене перемир'я. На фронті знову загострення. І одразу семеро поранених. У чотирьох українських вояків осколкові ураження, у трьох бойові травми. Всіх госпіталізували, і стан принаймні одного доволі важкий.

У штабі ООС заявляють: ворог вів Прицільний вогонь із заборонених калібрів. Українські бійці відповіли дзеркально. Докладніше про ситуацію на фронті - у репортажі нашого воєнкора Руслана Смещука.

Щонайменше одинадцять ворожих обстрілів. І дев'ять поранених бійців. З яких четверо жінок. Вночі ворог з важкої артилерії обстріляв будівлі, в яких квартируються військові. І це вдалині від позицій українських бійців. Усіх ушпиталили. Активізувався противник, кажуть армійці, по всій лінії фронту.

"Герц", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми спостерігаємо через прилади нічного бачення. І вони якщо помічають відблиски - починають вести вогонь. Такий іноді прицільний, іноді не прицільний.

Найбільше дісталося околицям Нью-Йорка, селищу навпроти окупованої Горлівки. Супротивник застосував важкі міномети і гранатомети. Перед цим у небі активно літали дрони.

"Ден", військовослужбовець збройних сил України:

Вони вивчають наші позиції, як ми тут переміщаемося, можливо у нас щось нове з'являються.

Вояки, звісно ж, намагаються завадити повітряній розвідці.

Анатолій, військовослужбовець збройних сил України:

При можливості знищуємо, при можливості. Але ж БПЛА не дуже проста мішень? Так, це ж воздух - це зрозуміло, але ж є і люди що вміють стріляти.

І окрім розвідки з повітря, іноді супротивник - намагається підходити ближче. Біля окупованого Первомайська ворожі диверсанти спробували пройти вглиб української оборони. Але якось недолуго, сміються хлопці.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Они питались пролезть вон там - метров двести. В два ночи я стоял на посту - они сорвали сигналку в небо полетела сигнальная ракета - и они начали стрелять в нашу сторону.

А за кілька десятків кілометрів від передової триває мирне життя. Хоча спокій тут однаково позначений війною. Так, у Краматорську провели футбольний чемпіонат, присвячений Степану Чубенку. Воротарю місцевої юнацької команди. Шістнадцятирічного хлопця закатували за проукраїнську позицію ще влітку 2014.

Дмитро Ромашкевич, друг Степана Чубенка:

З нього я вважаю треба брати приклад - всім жителям України. Бути патріотами своєї держави і не змінювати своїм принципам, як зробив Степан. Він в свої 16 років був патріотом... і був їм до кінця.

Відтепер на кожні роковини Степана його друзі проводять матч пам'яті.