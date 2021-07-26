Сардинію охопило полум'ям на цих вихідних

Не дали згоріти живцем. На італійському острові Сардинія волонтери врятували 30 собак, перш ніж лісова пожежа досягла притулку. Деяких песиків вивезти не встигли. Вони переховувалися у дуплах оливкових дерев.

Наляканих, але живих, їх доправили до ветеринарної клініки. Сардинію охопило полум'ям на цих вихідних. Дотла вигоріли чотири тисячі гектарів лісу. Понад три сотні людей евакуювали.

На допомогу місцевим рятувальникам з материкової Італії відрядили пожежні літаки.