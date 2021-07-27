Американская компания Form Energy разработала новейшую сетевую аккумуляторную батарею которая в будущем должна заменить литиевую.

Согласно планам разработчиков, железо-воздушные панели аккумулятора должны хранить в себе до 100 киловатт часов-энергии. Эксплуатация нового устройства обойдется в 10 раз дешевле, чем его литиевого аналога. Новые батареи будут столь дешевыми, так как материалы, из которых они производятся, являются распространенными.

Железо соединяется с кислородом, выделяя энергию в разрядном цикле, а затем, когда энергия применяется к образовавшейся ржавчине, она снова превращается в железо и выделяет свой кислород. Эта технология не применялась в течение многих десятилетий из-за гидролиза, снижающего эффективность батареи вдвое, пока данную проблему не решили в 2012 году.

Отмечается, что компания Form Energy заявила, что готова вложить в свой проект 300 миллионов долларов, которые в настоящее время уже собраны.

Читайте также, ученые из Японии работают над воплощением в жизнь проекта по созданию батареек, которые будут работать на протяжении сотни лет. Получение изотопов углерода для создания таких аккумуляторов возможно из графитовых стержней, которые используют на АЭС.

Кроме того, компания Tesla поставит в одном из полей Австралии систему литий-ионных аккумуляторов общей мощностью в 300 мегаватт. Место для установки проекта выбрали из-за высокого инфраструктурного уровня недалеко от постройки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.