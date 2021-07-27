Програму максимум вже виконали в Європі. Там щепили 70 відсотків дорослого населення. Саме стільки і планували до кінця липня. Тож тепер в Євросоюзі сподіваються, що такий темп - стримає Дельту.

Водночас у Великій Британії застерігають - індійський штам може мутувати. І тоді наслідки будуть катастрофічними. Про побоювання науковців - розповість Світлана Чернецька із Лондона

Кампанія вакцинації у Великій Британії вже на фінішній прямій. Повністю імунізовано 70% дорослого населення. Зараз вже дійшла черга до дітей від 12 років. Щоправда, наймолодших колють лише в разі, якщо вони особливо вразливі до коронавірусу.

Карло Г'юлме, студент з Лондона:

Я перехворів на ковід минулого серпня. І з того часу ані запах, ані смак до мене так і не повернулися. Тож я подумав, що не хочу такого повторення, і вирішив вакцинуватися. Крім того, у мене старенькі бабусі й дідусь, не хочу їх заразити.

Як не парадоксально, але саме зараз в країні сприятливий час для нових мутацій. Вони з'являються завдяки наявності антитіл чи то після хвороби, чи завдяки вакцині. Якщо імунітет не дає вірусу проникнути в організм - то вірус еволюціонує, щоби побороти захист людини.

Шерон Пікок, голова британського консорціуму з геноміки COVID-19:

Наразі нам треба не стільки переживати за появу абсолютно нового штаму коронавірусу, скільки спостерігати за тим, як змінюється Дельта. Адже цей штам може покращити біологічні характеристики, які призведуть до ще більшого поширення та кращого уникнення імунітету. Тож ми уважно стежимо за геномом Дельти, аби впевнитися, що він не назбирує нових мутацій поверх старих.

Відстежування геному відбувається у лабораторіях, де роблять, так зване, секвенування. Тобто взірці коронавірусу розшифровують та звіряють з попередніми. Далі отриманою інформацією діляться з іншими країнами. Так у світі і виявляють нові мутації та штами.

Дельта залишається найнебезпечнішим штамом коронавірусу. Він втричі швидше розповсюджується за початковий варіант. І вже вміє обходити імунітет. Зокрема, зменшує дію першої дози вакцини до 33 відсотків. Повна імунізація так само добре захищає від Дельти, як і від попередніх штамів. Але іще одна мутація зможе зробити Дельту непереборною.

Вакцинація населення залишається єдиним способом зупинити Дельту від мутацій та самовдосконалення.

Тоні Орлофф, голова федерації сімейних лікарів Ізлінгтона (Лондон):

Штам Дельта дуже заразний. Тож ми мусимо дотримуватися шаленого темпу вакцинації молоді, адже саме ця група грає визначальну роль в поширенні вірусу. Інакше не зможемо його зупинити. І отримуватимемо все нові й нові мутації.

Тому найбільшу загрозу Дельта становить для тих країн, де імунізація досі не набрала обертів.