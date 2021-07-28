Великий переполох у Чорнобилі! На атомній станції оголосили режим аварійної готовності, а зону відчуження - закрили. Правоохоронці разом із працівниками СБУ перекрили всі КПП. А все тому, що сьогодні в обід на електронну пошту ЧАЕС надійшов анонімний лист, у якому було повідомлення про закладену вибухівку на території станції.

Туди негайно викликали саперів і кінологів. Через це в зоні застрягли сотні туристів. Однак тривала перевірка недовго, уже за кілька годин, аварійний режим зняли. І повідомлення про замінування виявилося фейком. До речі, нагадаю, за такі жарти передбачено кримінальне покарання. У березні парламент посилив відповідальність і тепер псевдомінерам загрожує ув'язнення від двох до восьми років.