А ще на форумі Зеленський назвав фейком інформацію про те, що від серпня зростуть тарифи на електроенергію. А вже пізніше прем'єр заявив, що підвищення розцінок відкладуть ще на місяць, до вересня.

Тож яких цифр українцям чекати в платіжках? Геннадій Вівденко розкаже про тарифні перспективи.

Готуйте гаманці! Із першого серпня в Україні може подорожчати електроенергія. Такими заголовками на початку тижня рясніли всі новинні стрічки. А в Міненерго заявили: разом із НКРЕКП шукають спільний знаменник. Тариф за кіловат для населення оприлюднять із дня на день.

Ольга Кошарна, членкиня Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України:

Реальная цена для населения должна быть выше трех гривен, то что долго удерживали этот тариф к сожалению привело к накоплению между субъектами рынка огромное количество долгов в сумме это до ста милиардов гривен, повышение - это необходимая мера, иначе будет коллапс в електроенергетической отрасли.

Від такої крайньої необхідності у сімдесятип'ятирічної пані Євгенії заходиться серце. Жінка каже, через високі платіжки за комірне ледве пережила зиму. Віддавала пенсію до копійки. А якщо плата за електроенергію ще зросте - як бути далі просто не знає.

Євгенія, пенсіонерка з Києва:

Это плохо, это плохо, потому что пенсионерам сейчас очень сложно.

Один кіловат електроенергії, за попередніми підрахунками експертів, має коштувати від двох з половиною до чотирьох гривень. Замість сьогоднішніх - гривня шістдесят вісім за кіловат.

Юрій Корольчук, співзасновник фонду енергетичних стратегій:

Мінімум має бути тариф 2.5 гривні, а взагалі об'єктивний показник 3.5-4 гривні уже з доставкою до споживача.

У Міненерго мають ще задум - поділити споживачів на чотири категорії. Ті, хто використовують до ста кіловат на місяць. Від 100 до 300. Від трьохсот до п'ятисот. І від пів тисячі кіловат за місяць. Ціна для споживачів різних категорій буде різною. У Міненерго водночас запевняють: така градація не вдарить по незахищених верствах населення. Вони платитимуть як і раніше. А таких абонентів - 40%.

Герман Галущенко, міністр енергетики України (18.06.2021):

Ми сьогодні відокремлюємо населення, яке споживає до ста кіловат і відповідним чином проєкт передбачає захист тої категорії населення через зменшення тарифу.

І ціна для тих, хто споживає на місяць менше як сто кіловатів, може навіть знизитися,- пояснюють експерти..

Юрій Корольчук, співзасновник фонду енергетичних стратегій:

Може бути ціна в районі гривня-гривня десять, гривня двадцять. Це категорія в основному пенсіонери, які споживають небагато, але це таки політична категорія. Це виборці, може бути такий політичний розрахунок.

Але за всіма цими розмовами в Уряді сьогодні вирішили поки пригальмувати з підвищенням. І залишили тариф - гривню шістдесят вісім незмінним до кінця серпня.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ціни на електроенергію для населення з першого серпня залишаються без жодних змін. Це 1,68 за кіловат. Ми працюємо над тим аби збалансувати ринок електроенергії. Також варто відзначити, що активно триває підготовка до опалювального сезону. У цьому році цей процес відбувається в дещо нових умовах, адже відтепер тарифи на тепло і гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади.

Не обійшов увагою тарифне питання і Президент. Володимир Зеленський, заявив, що з 1 серпня сюрпризу для українців не буде. А питання тарифів винесуть на засідання Ради Нацбезпеки. І не виключено, що мова там йтиме - про зменшення вартості кіловатів для певних категорій населення.