В четверг, 29 июля, в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что требование о вакцинации персонала для работы определенных заведений при ужесточении карантина в Украине могут появиться не только в отношении школ. Но на сегодня о принудительной вакцинации речи не идет.

По его словам, на сегодня вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной, вакцины достаточно, нужно желание прийти и сделать прививку.

Вчера мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну такую особенность, - учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут работать … если более 80% педагогического состава вакцинировано против COVID-19. Такие инициативы, я думаю, будут появляться и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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