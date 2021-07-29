Привязка работы школ к вакцинации: Ляшко сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что требование о вакцинации персонала для работы определенных заведений при ужесточении карантина в Украине могут появиться не только в отношении школ. Но на сегодня о принудительной вакцинации речи не идет.
По его словам, на сегодня вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной, вакцины достаточно, нужно желание прийти и сделать прививку.
Вчера мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну такую особенность, - учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут работать … если более 80% педагогического состава вакцинировано против COVID-19. Такие инициативы, я думаю, будут появляться и в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
28 июля полиция Харьковской области объявила в розыск 6-летнюю школьницу Мирославу Третьяк.
В течение минувших суток в Украине 143 534 человека вакцинированы от коронавируса
Во вторник, 27 июля, в ходе брифинга пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров саделал заявление
Новые оценки можно отражать как устно, так и письменно
Батьки дітей з інвалідністю запустили флешмоб "Моя дитина має право на реабілітацію"