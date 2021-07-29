Популярная певица и автор песен - 44-летняя Шакира может оказаться в тюрьме. Испанская прокуратура обвиняет артистку в неуплате налогов. Если она согласится на сделку со следствием, то судебного разбирательства удастся избежать, но пока неизвестно, пойдет ли Шакира на сделку, сообщает El Pais.

Расследование в отношении Шакиры продолжалось три года, и теперь судья пришел к выводу, что есть достаточно оснований для того, чтобы исполнительница предстала перед судом.

Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях на общую сумму в 14,5 млн евро. Отмечается, что она не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица объяснила это тем, что все это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в редких случаях.

Однако, данное заявление опровергли налоговые инспекторы. По их словам, в течение данного периода исполнительница проживала в Испании более 183 дней в год. Этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом страны.

Если певица будет признана виновной, ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что рэпера KTS Dre изрешетили 64 пулями возле ворот тюрьмы.

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