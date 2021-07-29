Четверта бронза в України! Її приніс плавець Михайло Романчук. Він став третім у запливі на 800 метрів вільним стилем. І теж за "бронзу" у суботу змагатиметься перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона поступилася в півфіналі спортсменці з Чехії - Маркеті Вондроушовій.

І маємо спортивні втрати на Олімпіаді. До змагань не допустили легкоатлетів Михайла Гаврилюка та Наталю Пироженко-Чорномаз - через недотримання антидопінгових правил. Вони не пройшли всі необхідні тести. Водночас у Назара Коваленка ще є нагода виступити в Токіо, - повідомили у Федерації легкої атлетики України. Спортсмен вилетів до Японії і вже там пройде перевірку.

Раніше через порушення антидопінгових правил від змагань усунули ще трьох наших спортсменів.