Жахливе самогубство в столиці. Юнак підірвав себе в закинутій будівлі психіатричної лікарні. Це сталося вночі. І звук вибуху почули мешканці прилеглих будинків, вони й викликали поліцію.

На місці вибуху зранку працюють слідчі. Збирають осколки та фрагменти одягу - речові докази. До висновків експертизи говорити не хочуть. Але з їхньої розмови між собою стає зрозуміло - загиблого хлопця розірвало буквально на шматки. А сталося все на даху цієї недобудови.

Це точно була не граната? - Ребята не мешайте нам работать пожалуйста. Металическая стружка, зажигалка там, ну да - залишки. давай просто запишем "фрагменти невідомих предметів".

Попередньо, тут уночі відпочивала компанія. Хлопець з дівчиною усамітнилися на даху. Що там відбулося, невідомо. Але коли дівчина пішла - пролунав вибух.

Загинув 21-річний юнак. За версією слідчих, він скоїв суїцид. І трагедії передувала сварка з коханою.

Скільки хоч людей загинуло? - Одна! - Поранені є? - Немає. - Данні по вибухівці? - Без понятія.

Юлія Гірдвіліс, заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві:

Після встановлення експертизи буде встановлено остаточно причина смерті хлопця, розпочато кримінальне впровадження - це умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Вибух уночі почули мешканці одразу кількох районів. А вранці, дізнавшись про пригоду зі стрічок новин, на місце прийшов натовп.

Ігор, житель Києва:

Взрів біл слішен на трьох райнах - Шевченковском Подольском и Соломенском.

Я так понимаю єто біло из-за неразделенной любви девушки, поскольку женщина вишла а мужчина так и не вішел.

Ми услішали про взрів и решили тут вот пройтись. Мі видели тут шприці всякие ми єто видели.

Будівля, де все сталося, - незавершений корпус столичної психіатричної лікарні. Будівництво його припинилося ще за часів Радянського Союзу. І ці руїни нині приваблюють молодь - тут збираються представники неформальних течій, кажуть місцеві. А от яку саме вибухівку застосував загиблий - встановлять правоохоронці.