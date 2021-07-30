В пятницу, 30 июля, в Германии, в крупном районе Берлина, в результате стрельбы пострадали трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает местная газета Berliner Zeitung.

Несколько выстрелов было произведено на стоянке строительного магазина в Веддинге (район Берлина - Ред.) в пятницу днем.

По данным пожарной охраны, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Им была оказана медицинская помощь на месте, а позже их госпитализировали в больницу.

В связи с произошедшим, полиция и спасатели проводят масштабную операцию в городе, которая продолжается до сих пор.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее мы писали о том, что на западе Германии в Леверкузене произошел мощный взрыв. Он произошел на территории химико-фармацевтического завода Bayer, взрывное облако было видно за несколько километров.

Также сообщалось, что в Бангкоке взорвался химический завод, жителей столицы Таиланда эвакуируют.

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