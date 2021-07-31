Не вщухають пожежі в туристичній Туреччині. Стихія дісталася сьогодні курортного Бодрума. Вогонь гасять і з повітря, і з землі. Президент країни Ерджеп Ердоган оголосив узбережжя Анталії, Мерсіна, Адани, Мугли та Османіє - зоною лиха. Людей ще не евакуйовують

Боротися з лісовими пожежами турецьким рятувальникам допомагають українські і російські. Ми спрямували туди два екіпажі. В уряді країни водночас звітують: взяли під контроль майже 90 осередків займання. А місцеві ЗМІ пишуть про ще двох загиблих у Анталії. Але офіційного підтвердження цьому немає. Масштабні лісові пожежі спалахнули на турецькому Середземномор'ї кілька днів тому. Місцева поліція - розслідує версію підпалу.