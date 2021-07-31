Кліматичні зміни вже даються взнаки. У світі прогнозують гострий дефіцит харчів. Як природні катаклізми на іншому кінці планети впливають на вартість продуктів у місцевих супермаркетах?

Чого не вистачатиме вже найближчим часом, а за що доведеться платити втридорога - розповість Світлана Чернецька.

Європа потроху оговтується від розрухи. Це літо стало набагато мокрішим за попередні. Від рекордних повеней найбільше постраждали Німеччина та Бельгія. Там уже підраховують збитки, завдані посівам. Та сподіваються уникнути грибкових захворювань зернових. Навіть в Італії, де дощі були значно помірнішими, під водою зникли гектари рису.

Едуардо Мерло, власник рисових угідь:

На жаль, ми не змогли мінімізувати шкоди. Не врятували ані рис, який іще дозрівав, ані обладнання, ані той рис, який уже зібрали, адже затопило і склади.

Збитки від літніх повеней лише додають проблем європейцям. Адже й весна була на диво холодною. Замерзли врожаї цукрового буряку, фруктові дерева та виноградники у Франції. Усе це автоматично означає менше продукції, а отже - високі ціни.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Саме інтенсивність цих природних явищ та їхня тривалість свідчить про те, що вони є чіткою ознакою кліматичних змін.

Найсильніші за 20 років морози зафіксували й у сонячній Бразилії. Вони стали смертельними не лише для цьогорічного врожаю, а й для майбутніх, бо знищили молоді дерева. Це одразу ж позначилося на вартості кави - плюс 17% до ціни. Країна постачає світові близько 40% арабіки. Тож наслідки природних катаклізмів у Бразилії відчуватимуть у найвіддаленіших країнах протягом кількох років.

Алтон Гонсалвес, вирощує кавові дерева:

Мені 60, і я не бачив нічого схожого за все своє життя. Збитки просто неймовірні. Немає навіть саджанців кави. Відновлення триватиме більше ніж два роки, тож світовий ринок має це взяти до уваги. Ситуація дуже серйозна.

А наслідки природних катаклізмів на кордоні США та Канади вже відчутні. Сотні лісових пожеж знищили сільськогосподарські посіви та тимчасово заблокували експорт зерна. Як наслідок вартість ярої пшениці сягнула 8-ми-річного максимуму.

Фарган Гак, заступник речника Генерального секретаря ООН:

Кліматичні зміни стали причиною половини катастроф за минулі пів століття, вони відповідають за 45% усіх зареєстрованих смертей і за 74% всіх економічних збитків на глобальному рівні.

До глобальної переоцінки на агропромислових ринках може призвести й повінь в одному з регіонів Китаю. У провінції Хенань затоплені посіви кукурудзи та свиноферми. Мертвих тварин виловлювали кілька днів поспіль.

Чен, власник свиноферми:

Ніхто з місцевих не пригадує таких сильних повеней. Води було ось стільки, півтора метра.

Так найбільше фермери побоюються поширення різноманітних хвороб. Зокрема, африканської чуми, яка 3 роки тому знищила половину популяції свиней у Китаї. Новий спалах епідемії може спровокувати значний стрибок цін на м'ясо в усьому світі від 17 до 85 відсотків. Тоді як ціни на продовольство й так сягнули найвищої позначки за десятиліття.