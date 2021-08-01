С приходом августа украинцев ждет ряд изменений в различных сферах жизни. Давайте разберемся, чего ждать и к чему готовиться жителям страны с 1 числа.

Цены на электроэнергию

За электроэнергию в августе украинцы будут по-прежнему платить по 1,68 гривен за кВт*час.

Но, обратите внимание, что в сентябре планируется введение новой модели ПСО, в связи с чем тарифы могут измениться.

Тарифы на газ

Годовые фиксированные цены на газ в августе будут колебаться от 7,80 и до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили цены до 9 гривен за кубометр.

Что касается базовых годовых тарифных планов - они останутся неизменными.

Если говорить о месячных тарифах, то самый высокий в августе - у компании "Энергия страны" - 16,99 гривен за кубометр.

Автоматический перевод на "Нафтогаз"

Если с 1 августа предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине не будут получать природный газ, украинцев автоматически будут переводить к поставщику последней надежды. Т.е, они станут клиентами "Нафтогаза".

Переход на электронные чеки

С 1 августа украинцы перейдут на электронные чеки. Суть такого нововведения заключается в том, что отныне в магазинах при расчете картой фискальный чек будет сохраняться в приложении клиента. Также это касается документов о гарантии, которые будут попадать в приложение.

Электронные паспорта

В аугусте украинцы столкнутся еще с одним новшеством. Так, ближе к концу месяца, 23 августа, оно вступит в силу и тогда электронные паспорта будут приравниваться к бумажным

Вместе с этим разрешается использование цифровых версий внутренних ID-паспортов, загранпаспортов и других документов, которые содержат информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте жительства.

Новые правила въезда в Украину

Изменения пройдут и на границе страны. Так, с уже с 5 августа правила въезда в Украину ужесточат. Изменения коснутся, как гостей страны, так и ее граждан.

Без этих документов иностранец устанавливает приложение "Вдома" и обязуется отправиться на самоизоляцию через 72 часа. В течение этого времени он может сдать ПЛР-тест или тест на наличие антигенов.

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