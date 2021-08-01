Олимпиада-2020: Хижняк пробился в полуфинал по боксу [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Хижняк, который выступает в весовой категории 69-75 кг, пробился в полуфинал Олимпийских игр и гарантировал медаль. В четвертьфинале он победил доминиканца Юри Седено-Мартинеса.
Согласно решениям судей украинец минимально взял первый раунд, единогласно был лучше во втором, а в третьем ему преимущество отдали четверо из пяти судей. Общий итог судейских карточек - 4:1 в пользу Хижняка.
В полуфинале украинский боксер встретится с представителем Филиппин Эумиром Марсиалем. Бой состоится 5 августа.
Хижняк гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады. В случае победы он сможет побороться за "золото".
Украинский боксер является первым номером мирового рейтинга в своей весовой категории.
Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.
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