В Харькове по улице Ушакова полуголый мужчина сидел на крыше дома и вел себя неадекватно. Инцидент произошел 31 мая около 15:15, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако, когда правоохранители приблизились к мужчине, он начал бросаться на правоохранителей с металлической палкой.

В результате двое полицейских получили травмы. Однако правонарушителя все-таки задержали.

Им оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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