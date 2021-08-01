В Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными (видео) [ Редактировать ]
В Харькове по улице Ушакова полуголый мужчина сидел на крыше дома и вел себя неадекватно. Инцидент произошел 31 мая около 15:15, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако, когда правоохранители приблизились к мужчине, он начал бросаться на правоохранителей с металлической палкой.
В результате двое полицейских получили травмы. Однако правонарушителя все-таки задержали.
Им оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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