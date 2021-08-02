У Львові загинули двоє людей через буревій [ Редактировать ]
Двоє людей загинули у Львові через буревій. Таке повідомляє тамтешня міська рада. На 20-річного хлопця та 18-річну дівчину у Стрийському парку впало дерево. Обоє загинули на місці. Обставини події з'ясовують.
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