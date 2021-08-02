У Чернівецькій області німецький турист щоденно прибирає один із пляжів на Дністрі [ Редактировать ]
У Чернівецькій області зіркою соцмереж став 65-річний турист із Німеччини. Чоловік влаштував щоденні прибирання одного з пляжів на Дністрі. Мандрівник надихнув місцевих змінити свою екосвідомість. Докладніше розповість Іван Сірецький.
Ось так починається кожен ранок Вільма Мюллера. Чоловік на пляжі біля Дністра збирає сміття. І так всюди, де тільки буває. Він - турист і подорожує автомобілем Європою.
Вільм Мюллер, мандрівник з Німеччини:
Залишати сміття - погано. Як для людей, так і для ґрунту.
Чоловік живе в наметі на пляжі, купається у Дністрі та п'є воду із джерела. Щодня він бачить, як приходять і йдуть відпочивальники, залишаючи після себе непотріб.
Вільм Мюллер, мандрівник з Німеччини:
Пляшки та цигарки. Подивіться всередину смітника й побачите.
Спочатку на бороданя ніхто не зважав. Першою звернула увагу на незвичного прибиральника Олеся. Дівчина засмагала на пляжі.
Олеся, жителька Новодністровська:
Помітила, як людина просто собі відпочиваючи встала і почала прибирати, маючи при собі мусорні пакети, все, і зрозуміло, що для нас це трошечки було дивно.
Фото Вільма опублікували у Фейсбуці, відтак - про нього дізналась уся Буковина. А місцеві жителі почали наслідувати приклад гостя з Німеччини.
Сергій, житель Новодністровська:
Я підійшов до нього і став говорить, а він: "я німець". Кажу: "а я - українець! Я приклоняюсь перед вами". Але ж слова - це одне. Беру внучку, говорю: "Давай, будемо збирати, бачиш, як дідусь гарно себе веде.
Представники міської влади кажуть: пляж прибирають регулярно. Проте відпочивати сюди приїжджають ще й з Хмельниччини та Вінничини. І хоча смітників на території вдосталь, люди все одно залишають після себе мотлох.
Борис Петрик, заступник міського голови Новодністровська:
Ми будемо всі брати приклад з даного громадянина Німеччини і кожен буде уходити і коло себе ще прибирати 10-15 квадратних метрів. Тоді місто і всі місця стануть більш чистішими.
За словами Вільма, з усіх країн, де він побував, найчистіше у Швейцарії. А в Україні не набагато брудніше, ніж у сусідніх державах.
Вільм Мюллер, мандрівник з Німеччини:
Нормально - як у Німеччині, як скрізь. Мій син живе в Берліні, там набагато більше сміття.
Чоловік пробуде на Буковині ще три дні. А далі продовжить мандрівку. Куди поїде - поки що не знає.
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