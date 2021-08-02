У Чернівецькій області зіркою соцмереж став 65-річний турист із Німеччини. Чоловік влаштував щоденні прибирання одного з пляжів на Дністрі. Мандрівник надихнув місцевих змінити свою екосвідомість. Докладніше розповість Іван Сірецький.

Ось так починається кожен ранок Вільма Мюллера. Чоловік на пляжі біля Дністра збирає сміття. І так всюди, де тільки буває. Він - турист і подорожує автомобілем Європою.

Вільм Мюллер, мандрівник з Німеччини:

Залишати сміття - погано. Як для людей, так і для ґрунту.

Чоловік живе в наметі на пляжі, купається у Дністрі та п'є воду із джерела. Щодня він бачить, як приходять і йдуть відпочивальники, залишаючи після себе непотріб.

Вільм Мюллер, мандрівник з Німеччини:

Пляшки та цигарки. Подивіться всередину смітника й побачите.

Спочатку на бороданя ніхто не зважав. Першою звернула увагу на незвичного прибиральника Олеся. Дівчина засмагала на пляжі.

Олеся, жителька Новодністровська:

Помітила, як людина просто собі відпочиваючи встала і почала прибирати, маючи при собі мусорні пакети, все, і зрозуміло, що для нас це трошечки було дивно.

Фото Вільма опублікували у Фейсбуці, відтак - про нього дізналась уся Буковина. А місцеві жителі почали наслідувати приклад гостя з Німеччини.

Сергій, житель Новодністровська:

Я підійшов до нього і став говорить, а він: "я німець". Кажу: "а я - українець! Я приклоняюсь перед вами". Але ж слова - це одне. Беру внучку, говорю: "Давай, будемо збирати, бачиш, як дідусь гарно себе веде.

Представники міської влади кажуть: пляж прибирають регулярно. Проте відпочивати сюди приїжджають ще й з Хмельниччини та Вінничини. І хоча смітників на території вдосталь, люди все одно залишають після себе мотлох.

Борис Петрик, заступник міського голови Новодністровська:

Ми будемо всі брати приклад з даного громадянина Німеччини і кожен буде уходити і коло себе ще прибирати 10-15 квадратних метрів. Тоді місто і всі місця стануть більш чистішими.

За словами Вільма, з усіх країн, де він побував, найчистіше у Швейцарії. А в Україні не набагато брудніше, ніж у сусідніх державах.

Вільм Мюллер, мандрівник з Німеччини:

Нормально - як у Німеччині, як скрізь. Мій син живе в Берліні, там набагато більше сміття.

Чоловік пробуде на Буковині ще три дні. А далі продовжить мандрівку. Куди поїде - поки що не знає.