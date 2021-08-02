У Туреччині перекинувся автобус з росіяними: чотири людини загинули [ Редактировать ]
В Анталії перекинувся автобус з російськими туристами. Загинули чотири людини, ще шістнадцятьох ушпиталили. За даними місцевих ЗМІ, автобус протаранив відбійник, вилетів на зустрічну смугу та перекинувся.
В посольстві Росії у Туреччині, підтвердили що постраждалі туристи їхні громадяни.
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