Підпільна тютюнова фабрика у Польщі випускала контрафактні цигарки [ Редактировать ]
Сімох українців затримали у Польщі - вони працювали на підпільній тютюновій фабриці в Мазовецькому воєводстві. Під час рейду затримали загалом 16 осіб. Фігурантів підозрюють у поширенні та контрабанді заборонених товарів до Німеччини та Великої Британії.
На виробництві вилучили техніку, понад півтора мільйона цигарок у пачках та більш як 13 тонн готового тютюну. Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі.
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