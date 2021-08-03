Сімох українців затримали у Польщі - вони працювали на підпільній тютюновій фабриці в Мазовецькому воєводстві. Під час рейду затримали загалом 16 осіб. Фігурантів підозрюють у поширенні та контрабанді заборонених товарів до Німеччини та Великої Британії.

На виробництві вилучили техніку, понад півтора мільйона цигарок у пачках та більш як 13 тонн готового тютюну. Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі.