Білоруська атлетка Христина Тимановська вже завтра вилетить до Польщі, - повідомив голова білоруського фонду спортивної солідарности Олександр Опейкін. Мовляв, саме їхня організація допомогла спортсменці придбати квиток до Варшави. Нині Тимановська перебуває у польському посольстві в Токіо.

Нагадаємо, раніше спортсменка заявила, що її насильно намагалися спорядити до Білорусі та звернулася по допомогу до японських правоохоронців. Підтримку атлетці запропонували кілька європейських країн, зокрема і Польща.

Наталія, емігрувала з Білорусі в Японію: