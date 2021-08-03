Польща запропонувала прихисток білоруській атлетці Христині Тимановській [ Редактировать ]
Білоруська атлетка Христина Тимановська вже завтра вилетить до Польщі, - повідомив голова білоруського фонду спортивної солідарности Олександр Опейкін. Мовляв, саме їхня організація допомогла спортсменці придбати квиток до Варшави. Нині Тимановська перебуває у польському посольстві в Токіо.
Нагадаємо, раніше спортсменка заявила, що її насильно намагалися спорядити до Білорусі та звернулася по допомогу до японських правоохоронців. Підтримку атлетці запропонували кілька європейських країн, зокрема і Польща.
Наталія, емігрувала з Білорусі в Японію:
То, что я вчера оказалась в отделении полиции - это как раз желание помочь человеку, потому что она может быть в растерянности, одна в Токио. Возможно, ей необходимо сопровождение или место для проживания. Я не живу в Беларуси десять лет и только с приездом. Но в последний год я вижу, что информационная повестка, которою вещают СМИ, очень пугает людей, я вижу, что народ запугивают.
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