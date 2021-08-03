Під Горлівкою противник веде вогонь з житлових кварталів [ Редактировать ]
На фронті сьогодні три ворожих атаки. Противник обстріляв оборонців Золотого-4, Світлодарська та Луганського. Серед українських військових втрат немає. Загалом, за добу сім ворог скоїв сім порушень режиму тиші. По оборонцях Опитного незаконні збройні формування відкрили вогонь із мінометів.
А біля Причепилівки гатили із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Лінію розмежування на Луганщині перетнув ворожий безпілотник. Огляд подій на фронті - від Ігоря Левенка.
Передова під Горлівкою. Ось таке тут "перемир'я". Скрізь на позиціях сліди від ворожих обстрілів. Вирви, валяються "гостинці", які прилетіли з того боку. Ворог не цурається, використовує ганебну тактику часто, прикривається мирним населенням.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Ведуть вогонь не те що з околиць Горлівки, а з самих житлових кварталів, там де ходять люди, діти. Тобто самі розумієте, що ніяка відповідь туди не полетить.
Іще одна біда у цій місцині - ворожі снайпери. Вадим захищає Україну від початку бойових дій із агресором. Встиг повоювати скрізь по лінії фронту. А навесні цього року куля ворожого стрільця тут таки наздогнала українського солдата.
А куди влучив? Верхня частина лопатки і через плече вийшла. Ну, врачі сказали, що мені дуже повезло.
Не зважаючи на серйозне поранення, Вадим знову в строю. Каже не зміг довго відлежуватися в госпіталі, поки тут його справа іще не завершена.
Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:
Відправили в госпіталь, а після госпіталю, я одразу без реабілітації відправився на фронт. А скільки ви в госпіталі перебували? Три тижня і два дні. Єсть така поговірка. Око за око. В мене загинуло сім товаришів і я повинен захищати свою батьківщину і не пускати їх далі.
Наші солдати спостерігають за супротивником. І кажуть на тому боці справи кепські. Ворожі підрозділи недоукомплектовані. І бодай про якусь військову дисципліну там навіть не йдеться.
Не рідко в такі моменти у найманців виникає бажання ще й постріляти у бік українських позицій. В такому разі, жартують бійці, ворог отримує "заспокійливе".
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