Речи Владимира Зеленского о преодолении раскола в украинском обществе и объединении страны кардинально расходятся с его реальными делами. Об этом говорится в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В недавнем интервью телеканалу "Дом" глава государства на чистом русском языке рассуждал о своей любви к Крыму, его природе. Назвал возврат временно неподконтрольных территорий и людей, которые там проживают, вопросом времени. Но забыл упомянуть, что на практике нынешнее руководство Украины делает все, чтобы это время максимально затянулось.

Странно звучат рассуждения Зеленского о любви к Крыму и его природе на фоне блокирования подачи пресной воды на полуостров. В нарушение всех международных конвенций, несмотря на риски экологической катастрофы в "любимом Крыму", администрация Зеленского продолжает политику водной блокады, начатую при Порошенко. Как эти решения оценивают крымчане, которых Зеленский якобы хочет вернуть, его, на самом деле, не волнует.

Также не волнует президента и то, как будет оценена жителями Севастополя, Донецка и Луганска языковая и культурная политика его администрации. Будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал пересмотреть драконовское по отношению к национальным общинам языковое законодательство. Став президентом, он открыл путь к вступлению в силу самых бесчеловечных его норм: штрафов за "неправильный" язык на рабочем месте, ограничений на русский и другие языки национальных общин на телевидении и любых публичных мероприятиях.

Принятый при Зеленском закон "О полном среднем образовании" ограничил права русскоязычных детей учиться на родном языке. Превратил их в людей "худшего сорта". А утвержденный недавно закон "О коренных народах" и вовсе вычеркнул русских и представителей других национальных общин из перечня коренных народов Украины. В возможности претендовать на защиту их языковых, культурных, гуманитарных прав им было фактически отказано.

На фоне принятых решений очередное интервью Зеленского, обращенное к жителям Крыма и неподконтрольных территорий - циничный пиар и "недобросовестная реклама", которой уже никто не верит. Вновь "сшить" Украину и вернуть единство украинского народа можно только защитив права человека и обеспечив равные права для всех национальных общин. Необходимо отменить все дискриминационные законы и пройти путь политического урегулирования, прописанный в Минских соглашениях. "Оппозиционная платформа - За жизнь" этого добьется!