Польща стягує американські танки Abrams до кордонів з Україною [ Редактировать ]
Польща розмістить американські танки Abrams недалеко від кордонів з Україною. Про це, як повідомляє "Польське радіо", заявив заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич.
За його словами, Варшава придбала "Абрамси", щоб стримувати потенційного агресора. Бойові броньовані машини розгорнуть у східних регіонах країни, які межують з Україною та Білоруссю.
Міністерство національної оборони Польщі у липні прийняло рішення про закупівлю 250 американських танків Abrams останньої модифікації. Сума контракту - 6 мільярдів доларів. Перші машини мають бути доставлені до країни наступного року.
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