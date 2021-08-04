Польща розмістить американські танки Abrams недалеко від кордонів з Україною. Про це, як повідомляє "Польське радіо", заявив заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич.

За його словами, Варшава придбала "Абрамси", щоб стримувати потенційного агресора. Бойові броньовані машини розгорнуть у східних регіонах країни, які межують з Україною та Білоруссю.

Міністерство національної оборони Польщі у липні прийняло рішення про закупівлю 250 американських танків Abrams останньої модифікації. Сума контракту - 6 мільярдів доларів. Перші машини мають бути доставлені до країни наступного року.