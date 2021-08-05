Лісові пожежі у Греції знищили понад 200 будинків [ Редактировать ]
У Греції лісові пожежі пошкодили понад 200 будинків. За два дні у країні виникло 40 нових осередків вогню. Рятувальники вже евакуювали жителів десятка сіл.
Найскладніша ситуація на острові Евбея та в передмісті Афін. Стихію приборкують і за допомогою авіації. Однак рятувальні роботи ускладнює найсильніша за останні 30 років спека.
Напередодні в країні оновлено температурний рекорд. Термометр у місті Лангадас зафіксував небувалі +47 градусів.
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