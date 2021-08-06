В пятницу, 6 августа, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди ожидаются в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях синоптики прогнозируют грозы, местами - град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях - значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 6 августа в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в августе.

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