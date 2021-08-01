Какой будет погода в августе: синоптики дали прогноз [ Редактировать ]
В августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дали в "Укргидрометцентре".
- Средняя месячная температура воздуха составляет 18-22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23-24 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов тепла.
- Абсолютный минимум температуры воздуха составляет - 0-7 градусов тепла, на юге местами 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0,1-2 градусов мороза.
- Абсолютный максимум температуры воздуха - 35-39 градусов тепла, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-35 градусов, на высокогорье Карпат 26-28 градусов.
В августе средняя месячная количество осадков составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104-120 мм.
Ранее жителей Киевской области предупредили о грозе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За півгодини випала тижнева норма дощу: дороги й тротуари більше нагадували канали, тільки замість човнів - автівки
Понад 150 підтоплених дворів і 98 будинків - скільки стихія коштуватиме бюджету?
Буквальна за лічені хвилини мілководна Бистриця перетворилася на велетенський бурхливий потік, який зносив усе на своєму шляху
До кінця тижня в столиці синоптики прогнозують поступове підвищення денної температури до плюс 35 градусів
Втекти встигли не всі: у водному полоні опинився підліток - хлопець ховався від сонця в кущах, задрімав, і просто не почув наближення водяного валу