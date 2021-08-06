"Укрзализныця" приняла решение запустить из Киева до Одессы поезд премиум-класса, внутри которого созданы условия, сравнимые с дорогим отелем. Об этом пишет "РБК-Украина".

Новый состав повышенной комфортности получил номер 287. Билеты на него начнут продаваться в кассах "Укрзализныци" с 9 августа 2021 года. Поезд будет курсировать по нечетным числам. Время отправления из Киева - 0:55, а обратно из Одессы - в 13:33. Известно, что 21 августа состав не будет ехать по техническим причинам.

Отмечается, что к услугам пассажиров предусмотрен рукомойник в каждом купе, к тому же в каждом вагоне присутствует пеленальный столик, душевая кабинка и аудиовизуальная система. Также в одном купе будет находится только 2 человека. Билет на состав обойдется всем желающим в 806,98 гривен.

Фото: Telegram

Ранее мы писали, "Укрзализныця" предложила украинцам передвигаться по стране на вагоне класса VIP. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине – настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота, вагон ввели в состав поезда, следующего по маршруту Киев-Ужгород.

Кроме того, "Укрзализныця" упростит требования к необходимым для посадки пассажиров в вагон документам. При этом провоз багажа будут контролировать сильнее, осуществление контроля за перевозкой багажа входит в обязанности проводника. Также за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

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