Швидкісні електропотяги запустять із Черкас до Києва. Укрзалізниця розпочала там електрифікацію залізниці між Черкасами і станцією Шевченка. Нині через відсутність на цих коліях електричного струму - обласний центр фактично відрізаний від залізничних мереж. До 2022 року планують оновити ділянку протяжністю 34 кілометри. Це дозволить, зокрема, доїхати з Києва до Черкас за дві з половиною години.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:

Починається електрифікація ділянки до станції Шевченка і таких проєктів ще декілька на цей рік плюс до того це проєкт "Київ сіті експрес", розвиток приміського сполучення і в інших містах.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: