Із Черкас до Києва запустять швидкісні електропотяги [ Редактировать ]
Швидкісні електропотяги запустять із Черкас до Києва. Укрзалізниця розпочала там електрифікацію залізниці між Черкасами і станцією Шевченка. Нині через відсутність на цих коліях електричного струму - обласний центр фактично відрізаний від залізничних мереж. До 2022 року планують оновити ділянку протяжністю 34 кілометри. Це дозволить, зокрема, доїхати з Києва до Черкас за дві з половиною години.
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:
Починається електрифікація ділянки до станції Шевченка і таких проєктів ще декілька на цей рік плюс до того це проєкт "Київ сіті експрес", розвиток приміського сполучення і в інших містах.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Для Черкас це також один із знакових проєктів, він дуже простий здавалося б 800 опор, електрифікація з допомогою дроту, але це розшиває також цілу можливість швидкого приміського сполучення.
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