У Білорусі влада порекомендувала прибрати з полиць супермаркетів українські товари [ Редактировать ]
Влада Мінська рекомендувала супермаркетам прибрати з полиць українські товари. В немилість також потрапив крам із Литви та Польщі. Така вимога через санкції, запроваджені сусідніми країнами проти режиму Лукашенка. В разі непокори, торговельним мережам загрожує покарання.
Вплинула політика і на освітній процес. Зі шкільної програми вилучили твори білоруської нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Торік письменниця підтримала виступи проти Лукашенка, а згодом виїхала з країни. Окрім того, білоруські старшокласники більшем не читатимуть творів Солженіцина та Набокова.
по теме
В немилість також потрапив крам із Литви та Польщі. Така вимога через санкції, запроваджені сусідніми країнами проти режиму Лукашенка
Раніше вона заявила про спробу насильно вивезти її з Японії до Білорусі. Дівчина мала бігти на 200 метровій дистанції
Він має забрати мігрантів, які незаконно намагалися потрапити до ЄС через білоруський кордон. Іракське МЗС також закликало своїх співгромадян "не потрапляти в пастку" до контрабандистів
У річницю суперечливих виборів, переможцем яких вчергове проголосив себе Лукашенко, її учасники вимагали відставки невизнаного президента
Він має забрати мігрантів, які незаконно намагалися потрапити до ЄС через білоруський кордон. Іракське МЗС також закликало своїх співгромадян "не потрапляти в пастку" до контрабандистів