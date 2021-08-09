Влада Мінська рекомендувала супермаркетам прибрати з полиць українські товари. В немилість також потрапив крам із Литви та Польщі. Така вимога через санкції, запроваджені сусідніми країнами проти режиму Лукашенка. В разі непокори, торговельним мережам загрожує покарання.

Вплинула політика і на освітній процес. Зі шкільної програми вилучили твори білоруської нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Торік письменниця підтримала виступи проти Лукашенка, а згодом виїхала з країни. Окрім того, білоруські старшокласники більшем не читатимуть творів Солженіцина та Набокова.