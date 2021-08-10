Екскерівник "Укрзалізниці" Іван Юрик міг залучити наглядову раду в корупційні схеми в компанії, щоб в результаті отримати лояльність його членів і готовність протидіяти ініціативам нового в. о. голови правління. Про це пише "УНІАН".

Журналісти звернули увагу на заяву наглядової ради щодо відставки Юрика, зроблену після відомого рішення РНБО про кадрові перестановки в "УЗ". Зокрема, мова йде про слова підтримки та подяки на адресу Юрика, а також у рішенні Наглядової ради залишити його на позиції члена правління, відповідального за фінансові питання.

Причиною такої лояльності видання називає можливу участь членів наглядової ради в корупційних схемах.

Автори матеріалу нагадують, що рішенню Радбезу по "УЗ" передувала розгорнута довідка Служби безпеки України. "Загальний сенс документа зводиться до того, що некомпетентність менеджменту, корупційні вертикалі, схеми зловживань і фінансова нестабільність ведуть не просто до колапсу і банкрутства підприємства - але і прямо загрожують національній безпеці", - йдеться у статті.

Крім того, некомпетентними Юрика, наглядову раду і правління компанії називала тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування схем в "УЗ", яку очолила нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина. Прикладами зловживань називали махінації з держзакупівлями, а також неефективне фінансове планування. Зокрема, закінчивши 2020 рік зі збитками, "Укрзалізниця" перебувала в такій фінансовій ямі, що на виплату навіть основної частини зарплат довелося брати кредит в комерційному банку під ринкові відсотки. Премії для більшості представників робочих спеціальностей довелося взагалі згорнути.

Також ЗМІ неодноразово публікували матеріали про появу в оточенні Юрика так званого "бек-офісу" "Укрзалізниці", який нібито розпоряджався тіньовими корупційними потоками компанії. До складу такого "бек-офісу" увійшли, за неофіційними даними, радники і куми Юрика, які раніше працювали в структурах Держгеонадр і Мінекономіки. У корупційних скандалах виявлялися замішані і безпосередньо члени наглядової ради, наприклад Адомас Аудіцкас, якого підозрювали в участі у схемі з ввезенням в Україну вживаних небезпечних вантажних вагонів з Росії та окупованих територій Донбасу.

Крім того, Юрику і наглядовій раді "УЗ" ставили корупційні домовленості з керівництвом представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні, зокрема, схеми нібито стосувалися розподілу кредитних коштів серед наближених до Юрика компаній.

Перед рішенням РНБО, Юрик в змові з наглядовою радою провели розміщення євробондів на $300 млн, в тому числі, щоб шляхом цих грошей погасити борг перед "Ощадбанком" Росії. "В "Укрзалізниці" вирішили вчинити максимально "патріотично" і погасити позику на $131 млн перед державним російським банком безпосередньо, без зайвих посередників. Це при тому, що ще за кілька місяців до цього компанія публічно заявляла, що досягла домовленості про можливу відстрочку виплати кредиту", - йдеться у статті. Журналісти відзначають, що у цих дій є всі ознаки як фінансування тероризму, так і державної зради. Крім того, умови розміщення євробондів під 7,875% річних не найкращі з того, що можна було отримати на ринку.

У зв'язку з такою кількістю явних проблем, комплементарна заява наглядової ради щодо Юрика виглядає дивною, пише видання.

"На ринку є думка, що попри показове бажання реформувати і модернізувати "Укрзалізницю", наглядову раду, принаймні її частина, яка орієнтується на нинішнього керівника - може бути давно і щільно корумпована, беручи участь у самих непристойних схемах зловживань.... Більш того, навіть якщо з початку члени наглядової ради будуть всіляко демонструвати свою лояльність (наприклад, одноголосно будуть підтримувати дії нового тимчасового глави "УЗ" Олександра Камишина) насправді вже найближчим часом від них можна очікувати істотного опору боротьбі з корупцією на залізниці", - резюмує видання.