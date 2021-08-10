Спеціальною вантажівкою та в супроводі кортежу. До Києва вперше за триста одинадцять років привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною у Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок. Його, згорнутим у сувій, знайшли в глиняному горщику.

Саме цей раритет і побачать українці. Шведи погодилися позичити його до Дня Незалежності України. Першу у світі Конституцію виставлять уже з наступного понеділка в Софійському соборі. Подивитися на неї можна буде до середини листопада.