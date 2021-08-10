Конституцію Пилипа Орлика везуть до Києва [ Редактировать ]
Спеціальною вантажівкою та в супроводі кортежу. До Києва вперше за триста одинадцять років привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика.
Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною у Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок. Його, згорнутим у сувій, знайшли в глиняному горщику.
Саме цей раритет і побачать українці. Шведи погодилися позичити його до Дня Незалежності України. Першу у світі Конституцію виставлять уже з наступного понеділка в Софійському соборі. Подивитися на неї можна буде до середини листопада.
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