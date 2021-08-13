Азербайджанський державний університет нафти і промисловості (Баку) та Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (м. Дніпро) домовилися про співробітництво.

Відповідний меморандум ректори університетів Мустафа Бабанли й Александр Азюковський підписали в четвер у посольстві Республіки Азербайджан у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Ректор "Дніпровської політехніки" відзначив, що підписання меморандуму, яке відбулося за сприяння посольства Азербайджану, є проміжним етапом.

"Наші університети мають багату історію. Ми володіємо унікальними технологіями. У нас спільні цінності щодо студентів, науки. На території "Дніпровської політехніки" відкрито Азербайджанський культурний центр, оскільки ми маємо великий резерв для поліпшення інформаційного поля. Ми один про одного багато чого не знаємо і у нас в один одного є багато чому навчитися. Це є головним", - наголосив Азюковський.

Він звернув увагу, що обмін стосуватиметься не тільки студентів, але й проєктів, публікацій, досліджень.

Його колега, ректор Азербайджанського державного університету нафти і промисловості зауважив, що у меморандумі окреслені основні напрямки співпраці, яка передбачає підписання нових, конкретних угод у майбутньому.

"Основні напрями: звичайно, обмін студентами, обмін досвідом, посилання кращих професорів у Дніпро для читання лекцій у сфері нафти, газу, і, звичайно за новими напрямами. Ви самі знаєте, що наше століття вже інше. Зараз більше цифровізації і ІТ-технологій. Штучний інтелект найбільше складає наше повсякденне життя", - підкреслив Бабанли.

Обидва ректори окреслили штучний інтелект, автоматизацію процесів разом із екологічністю та зменшенням викидів як головні напрями розвитку своїх навчальних закладів, а також як напрями співпраці між ВНЗ.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня громадські організації "Інститут постінформаційного суспільства" і "Об’єднана діаспора азербайджанців України" підписали меморандум про створення міжнародної медіаплатформи "Україна – Азербайджан" для об’єктивного висвітлення подій в обох країнах.