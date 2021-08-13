Под Львовом медики объявили голодовку: что произошло [ Редактировать ]
В Львовской области 18 сотрудников городской больницы Сосновского городского совета объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, задолженность по зарплате медработникам в настоящее время составляет 3 миллиона гривен, включая различные виды доплат.
Медики требуют погасить задолженность по заработной платы, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год.
Отмечается, что среди требований голодающих медиков - перерасчет заработных плат за период 2020 года, а также компенсировать потери части выплат, так как сроки по выплате были нарушены.
Читайте также, в связи с правовой коллизией, связанной с админреформой, два месяца не получают зарплату врачи Гребенковской центральной больницы. Медики надеются на получение поддержки, а Нацслужба здоровья предоставит лицензию на работу.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет Министров планирует увеличить среднюю зарплату в сфере медицины на 3 тысячи гривен по сравнению с 2020 годом. На первичном уровне медицины зарплата сейчас 15652 грн, на второй год планируется 16357 грн, а на "вторичке" - почти 11 тыс. грн.
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