Главным вызовом, стоящим сегодня перед страной, остаётся вооруженный конфликт на Донбассе. Поэтому для ОП-ЗЖ первостепенными и важными являются любые действенные шаги власти в разрешении этого конфликта для скорейшего достижения мира. Мы видим решение этого вопроса в диалоге и выполнении Украиной Минских соглашений.

Об этом заявил журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя предстоящую встречу Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я очень надеюсь, что будет дан чёткий сигнал о необходимости выполнения Минских договоренностей. И это прозвучит и со стороны нашей власти, и от руководства непризнанных республик. Это даст возможность политически идти вперед к урегулированию конфликта. Пока в стране идет война, говорить о стабильности, инвестиционном климате, экономическом развитии вообще нет смысла. Мир был ключевым обещанием Зеленского на выборах, и он обязан его выполнить", – отметил политик.

Также Юрий Бойко выразил надежду, что будет поднят вопрос о транзите газа в Европу.

"Надеюсь, что будет дан старт для продления контракта на транзит российского газа по нашей территории. Это то, что очень важно для сохранения энергетического баланса Украины и поступления денег в бюджет от эксплуатации отечественной газотранспортной системы. Если транзит будет остановлен, то для нормальной работы ГТС потребуются большие средства для поддержания ее в рабочем состоянии, ведь через нее получают газ украинские города и села", – подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель партии акцентировал, что ОП-ЗЖ ожидает положительного исхода переговоров и готова всячески способствовать прогрессу и в реинтеграции Донбасса, и в заключении газовых контрактов.

"Эти два вопроса должны быть рассмотрены, и для нас, как ответственной политической силы, очень важны положительные итоги переговоров. Восстановление мира, развитие украинской экономики, энергетическая безопасность нашей страны – безусловные приоритеты для ОП-ЗЖ, и мы будем продолжать работу для их достижения", – резюмировал Юрий Бойко.