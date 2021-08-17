Заповідні ліси під відео-наглядом. Віднині на Миколаївщині рятувальники зможуть контролювати виникнення займань на Кінбурнській косі за допомогою камер спостереження. На півострові немає ані доріг, ані водогону, тож будь-яка пожежа може загрожувати життю як місцевих жителів, так і червонокнижних рослин і тварин.

Збільшити і прокрутити. І ми бачимо все навкруги, що відбувається.

На пункті чергування і в режимі реального часу. Тепер ситуацію на воді і в лісових насадженнях може моніторити диспетчер. Ця територія фактично відрізана від "великої землі". Якщо вчасно не помітити займання, воно може стати фатальним.

Юрій Литвиненко, староста сіл Покровка, Василівка, Покровське:

Враховуючи, що ми знаходимося у південному регіоні України, тому пожежна небезпека висока. У 2001 році в липні виникла пожежа, яка знищила приблизно дві третини лісового масиву. Тому, я вважаю, що користь сама серйозна цього питання.

Дві камери на висоті 25 м дозволяють бачити всю косу: місцеві села, понад 9 тисяч гектарів лісу, акваторію, а також протилежний берег лиману. Моніторинг цілодобовий - щоп'ятнадцять хвилин.

Вікторія Посимбайло, диспетчерка 22 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Якщо є якесь загоряння, ми одразу реагуємо, передаємо інформацію до лісництва, і вони виїжджають. А поки вони їдуть, ми дивимося, яке розповсюдження. Тобто ми можемо зразу реагувати.

Сучасну апаратуру придбали миколаївські рятувальники. Кінбурнський півострів - нині єдине місце в регіоні, де запроваджено пожежний моніторинг лісів.