В населенном пункте Покаров от несовместимых с жизнью травм умер бездомный мужчина. В убийстве подозревают 13-летнего местного жителя. Об этом сообщает местное издание Днепр.Час.

Мужчину тяжело избили возле одного из местных заведений общественного питания. Его доставили в медучреждение с травмами живота, грудной клетки и печени. Несмотря на все старания врачей, пострадавший скончался.

Отмечается, что нападавшим оказался 13-летний ученик 7 класса школы-интерната "Никотор" из города Никополь. Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции, где во всем признался. Известно, что по факту преступления было открыто уголовное производство и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Кроме того, в Киеве двое молодых людей избили бездомного, после чего оставили его на месте происшествия и убежали - пострадавший в результате побоев умер. Тело погибшего обнаружил прохожий, который позвонил правоохранителям и сообщил об ужасной находке.

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