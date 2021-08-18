Танцор Евгений Гончаренко из балета певицы Нади Дорофеевой впервые обратился к своим подписчикам после того, как на днях вышел из комы. Ранее его избили в центре Киева возле ночного клуба "Лифт".

22-летний парень показал фото из палаты и поблагодарил всех за теплые слова и поддержку. Об этом Женя написал в своих Instagram-stories.

На одном из фото парень лежит в больничной палате и делает селфи с близкими, которые пришли его проведать. На снимке видно, что у него не открывается глаз.

Женя благодарит всех за слова поддержки и отмечает, что впереди его ждет реабилитация.

"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", - написал парень.

Ранее сообщалось, что со службы в Управлении государственной охраны уволили военного, подозреваемого в избиении танцора из коллектива украинской исполнительницы Нади Дорофеевой.

Смотрите также видео с места происшествия, на котором видно, как избили парня.

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