Поліція викрила угруповання, яке торгувало дітьми під прикриттям сурогатного материнства. У злочинній схемі були лікарі однієї з київських клінік та іноземні громадяни. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

70 тисяч доларів за немовля. Саме стільки отримували ділки за передачу новонароджених новим батькам за кордон. Схема працювала протягом останніх двох років. До угруповання входило п'ятеро осіб: троє українців, ще двоє - вихідці зі Східної Азії. Продавали дітей на базі однієї з приватних клінік столиці.

Сергій Пантелеєв, начальник національної поліції України:

Вони зареєстрували юридичну особу, яка за адресою розміщувалася у місті Києві. Та в подальшому розмістили на інтернет-ресурсах оголошення, щодо надання посередницьких послуг у сфері сурогатного материнства.

Після отримання замовлення ділки підшуковували жінок, які б погодилися на реєстрацію фіктивного шлюбу з іноземцем. Винагорода за це - від трьохсот до тисячі доларів.

Замовники пропонують зараз стандартно тисячу доларів. З них - половина одразу, при розпису - 500. І потім через рік триста, і потім, ще в кінці, через два роки - 200.

Ну, добре, я погоджуюсь.

У подальшому, один із лікарів підробляв довідки про безпліддя фейкової дружини іноземця.

Сергій Пантелеєв, начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України:

Також фігуранти злочинної групи підшукували дівчат, які погоджували виступити у ролі сурогатної матері, за що сплачували від 6 до 8 тисяч доларів США. Надалі, повинна була відмовитись від дитини та надати дозвіл на її переміщення через державний кордон України.

Підтверджених фактів продажу дітей за кордон 13. У поліції ж не відкидають, що їх могло бути значно більше. Адже під час обшуків правоохоронці знайшли записи й щодо інших клієнтів-іноземців. Послугами із придбання дітей мали намір скористатися принаймні 116 громадян інших країн. П'ятьом фігурантам справи вже оголосили підозри. Їм загрожує до 15 років за ґратами і конфіскація майна.