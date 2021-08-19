Репетиція параду напередодні відбулася і в столиці. У середмісті - танки й колони військових. Через це перекрили понад 30 вулиць.

Це перша репетиція параду військ у центрі столиці. Крок карбують військовослужбовці Збройних сил України, кінологічний підрозділ зі своїми службовими собаками, курсанти й зведений оркестр. Вони - так звана "піша колона". Військові діляться: до свята готуються вже кілька місяців.

Це мій обов'язок. Готувалися дуже довго і ми бажаємо пройти якомога краще.

Щоб потрапити на парад, треба відповідати певним критеріям, - каже нашій знімальній групі курсант Віталій.

У нас був дуже серйозний відбір, не кожен може потрапити. Щоб сюди потрапити - ріст як мінімум, і ти маєш ходити гарно. Це не просто так, що захотів - поїхав.

Це дуже почесно пройтися Хрещатиком на 30 річницю Незалежності

Окрім пішої колони традиційно буде проїзд механізованої колони та проліт повітряної - остання цього року особлива. Одночасно в небі буде авіація Повітряних сил Сухопутних військ, військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій та держав-партнерів. Над Хрещатиком летітиме і найбільший важовозний літак у світі Ан-225 "Мрія". У ювілейному параді військ задіяно понад 5 тисяч військових, більше п'ятдесяти літальних апаратів, 400 одиниць зброї й техніки.

Наше завдання - продемонструвати стройовий крок, злагодженість "коробки" і довести, що в нас сильні війська та сильна країна.

З собакою не складно, вона звикла до мене, ми дружимо з нею. - Не втомлюється собака? - Втомлюється…

Охочих побачити репетицію чимало. Дехто приїхав зумисне, дехто - вертався з роботи й задивився.

Парад супер! Ребенку нравится. Мы технику ждем, ребята хорошо маршируют, молодцы.

Цього року Україна вперше відійде від радянської традиції - не буде об'їзду військ і привітання кожної "коробки" військових окремо. Також цей парад відбудеться без важкої техніки. Так вирішили, щоб не пошкодити дорожнє покриття. По завершенні - артилерійський салют на Трухановому острові.