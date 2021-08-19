Ізраїльські вчені тестують новий підхід у лікуванні раку мозку. Вони використовують власні клітини пацієнтів для створення 3D-моделей пухлини, щоби перевірити, як препарат діятиме на хворобу.

Моделювання новоутворень застосовували й раніше, проте нині біотехнології дозволяють досить точно з'ясувати, наскільки лікування буде ефективним для конкретного пацієнта.

Роніт Сатчи-Файнаро, професор університету Тель-Авіва:

Моделі, які ми застосовували упродовж десятиліть - це лише ракові клітини в "чашці Петрі", зробленій з жорсткого пластику, що геть не схоже на мозок людини. Те, що ми хотіли зробити - це тривимірна пластина, де ми вирощуємо клітини в гелі, а він набагато точніше імітує мозок. І це проєктується й на відповідь пухлини на лікування.