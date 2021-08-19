Лидер террористического движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада приказал освободить из тюрем в Афганистане всех политзаключенных. Об этом сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади. Заключенных начнут выпускать в пятницу, 20 августа.

Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям.

Ранее талибы заявили, что Афганистан не станет демократическим государством, страной будут управлять в соответствии с законами шариата.

Как сообщали "Подробности", Европейский Союз признал, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане, но не будет признавать его законной властью. НАТО прекращает помощь правительству Афганистана, поскольку в стране больше нет власти, которую можно было бы поддерживать.

Американские власти 16 августа заморозили резервы законного правительства Афганистана, которые хранятся на счетах в банках США.

Из крупных мировых держав о готовности построить с режимом талибов "дружественные отношения" уже заявил Китай.

Напомним, что НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.