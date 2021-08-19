Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера в сезоне 2020/21. Об этом свидетельствует шорт-лист УЕФА.

Их выбирало жюри, в которое вошли тренеры европейских сборных и клубов, а также спортивные журналисты.

В мужском футболе за звание лучшего игрока сезона поборются три полузащитника:

Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");

Жоржиньо (Италия, "Челси");

Н'Голо Канте (Франция, "Челси").

На звание лучшего игрока в женском футболе претендуют три представительницы Барселоны:

Лике Мартенс (Нидерланды);

Алексия Путельяс (Испания);

Дженнифер Эрмосо (Испания)

В мужском футболе звание за лучшего тренера соревнуются:

Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити");

Роберто Манчини (Италия, сборная Италии);

Томас Тухель (Германия, "Челси").

В шорт-лист за звание лучшего тренера в женском футболе вошли:

Льюис Кортес (Испания, "Барселона");

Петер Герхардссон (Швеция, сборная Швеции);

Эмма Хейс (Англия, "Челси")

Церемония награждения пройдет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Читайте также, главным тренером национальной сборной Украины по футболу стал победитель молодежного чемпионата мира Александр Петраков. Новость о назначении Петракова подтвердил в своем Facebook вице-президент УАФ Василий Орлецкий и выложил первое фото наставника "сине-желтых".

Кроме того, защитник Алия Абубакар прекратил сотрудничество с донецким ФК "Олимпик". Контракт был расторжен по обоюдному согласию, футболист получил статус свободного агента и покинул расположение команды, Абубакар присоединился к "Олимпику" в июле 2019 года.

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