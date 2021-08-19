Лучший игрок и тренер сезона: УЕФА назвал претендентов [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера в сезоне 2020/21. Об этом свидетельствует шорт-лист УЕФА.
Их выбирало жюри, в которое вошли тренеры европейских сборных и клубов, а также спортивные журналисты.
В мужском футболе за звание лучшего игрока сезона поборются три полузащитника:
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");
- Жоржиньо (Италия, "Челси");
- Н'Голо Канте (Франция, "Челси").
На звание лучшего игрока в женском футболе претендуют три представительницы Барселоны:
- Лике Мартенс (Нидерланды);
- Алексия Путельяс (Испания);
- Дженнифер Эрмосо (Испания)
В мужском футболе звание за лучшего тренера соревнуются:
- Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити");
- Роберто Манчини (Италия, сборная Италии);
- Томас Тухель (Германия, "Челси").
В шорт-лист за звание лучшего тренера в женском футболе вошли:
- Льюис Кортес (Испания, "Барселона");
- Петер Герхардссон (Швеция, сборная Швеции);
- Эмма Хейс (Англия, "Челси")
Церемония награждения пройдет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.
Читайте также, главным тренером национальной сборной Украины по футболу стал победитель молодежного чемпионата мира Александр Петраков. Новость о назначении Петракова подтвердил в своем Facebook вице-президент УАФ Василий Орлецкий и выложил первое фото наставника "сине-желтых".
Кроме того, защитник Алия Абубакар прекратил сотрудничество с донецким ФК "Олимпик". Контракт был расторжен по обоюдному согласию, футболист получил статус свободного агента и покинул расположение команды, Абубакар присоединился к "Олимпику" в июле 2019 года.
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